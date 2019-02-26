مجلس الشيوخ الأمريكي غير مقتنع بإفادة ادارة ترامب حول دور السعودية في اغتيال خاشقجي والحرب على اليمن
أهم العناوين
جرينتش+2 02:41
كوشنر يعلن ان “صفقة القرن” تُركز على الجانب الاقتصادي باكثر من السياسي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني