دعوة المواطنين للاستعداد.. منخفض ماطر ومثلج يبدأ اليوم ويتعمق غداً وبعد غد

يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة اليوم، وتكون الأجواء باردة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وفرصة ضعيفة خلال ساعات النهار لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة.

ومع ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خصوصا في شمال ووسط المملكة، وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة تمتد بعد منتصف الليل لتشمل اجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها ما بين 50-60كم/الساعة، وتكون مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية، ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية في المناطق الصحراوية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يزداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي غدا، لذا يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة تمتد مع ساعات الظهيرة لتشمل اجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجميع المطر، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها ما بين 60-70 كم/الساعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الخميس، لتصبح الأجواء باردة جدا، وغائمة وماطرة في اغلب مناطق المملكة، وسط توقعات بان تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه، بما فيها مدينة العقبة.

كما يتوقع سقوط زخات من الثلج خلال ساعات المساء فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومع ساعات الليل يتوقع هطول الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها حاجز 80 كم/ساعة في بعض المناطق وتثير الغبار في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم، ما بين 16 – 5 درجات مئوية، والمناطق الجنوبية 14- 3، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 25 والصغرى 13 درجة.

وتبعاً لهذه الاجواء العاصفة، فقد دعت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين الى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، خلال هذا المنخفض الجوي.

كما دعت في بيان صحفي المواطنين الى تثبيت أي أجسام قابلة للتطاير على أسطح المنازل ،والانتقال من المناطق المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه المطر لهم.

وحذرت من الحفر الإنشائية نظراً لتحولها إلى مصائد للأشخاص في حال تجمع مياه المطر في داخلها مع ضرورة قيام المشرفين على الأعمال الإنشائية بوضع الإرشادات التحذيرية والحواجز المرئية على جوانب هذه الحفر تجنباً لتعريض حياة الأشخاص لخطر السقوط فيها.

ودعت الى تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه فيها والتي قد تداهم المنازل.

واكدت اهمية التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير التي قد تقع نتيجة لحدوث الانزلاق وتدني مدى الرؤية الأفقية واختفاء معالم الطريق والاستخدام الآمن والسليم للمدافئ على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة ما بين الفترة والأخرى.

ودعت إلى الاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك .