القبض على 36 تاجراً ومروجاً ومتعاطياً للمخدرات بينهم 3 من جنسية عربية / فيديو

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 36 مطلوبا بينهم ثلاثة من جنسية عربية وضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري، ضمن الحملة التي تقوم بها المكافحة على تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة والمطلوبين في مختلف مناطق المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وضمن جهودهم المستمرة في ملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة والأشخاص المطلوبين تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية وبعد متابعة معلومات حول نشاطاتهم الجرمية في التعامل مع المواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة من إلقاء القبض على 36 شخصا من بينهم ثلاثة من جنسية عربية وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري.

وكان من أبرز تلك القضايا التي تم التعامل معها في منطقة ماركا شرق العاصمة والتي ألقي القبض خلالها على اثنين من مروجي المواد المخدرة بعد متابعة مركبتهما والتي ضبط داخلها بعد تفتيشها على 5000 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وأربع كفوف ونصف من مادة الحشيش و 250 حبة من حبوب الترامال.

وضمن إقليم العاصمة ألقي القبض على شخصين في منطقة طبربور بعد مداهمة منزلهما وبحوزتهما كف من مادة الحشيش المخدرة، كما والقي القبض على ثلاثة أشخاص داخل منزل من بينهم شخص من جنسية عربية في منطقة البيادر وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة ، في حين القي القبض على مروجين اثنين في منطقة جبل التاج وبحوزتها كميات من المواد المخدرة، ومروج ثالث جرت مداهمة منزله في منطقة الأشرفية وبحوزته نصف كف من مادة الحشيش وكميات اخرى من الحبوب والمواد المخدرة المجهزة للبيع ، كما ونفذت مداهمة أخرى لمنزل أحد المروجين في منطقة السامك جنوب العاصمة والقي القبض عليه وبحوزته 1000 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة .

وفي شمال المملكة تم ضبط 2000 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة داخل منزل شخص من جنسية عربية في محافظة المفرق وما زال البحث جارياً عنه ، أما في محافظة اربد ألقي القبض على احد المروجين بعد مداهمة منزله وبحوزته ما يقارب 200 حبة من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع وكميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع ، في حين القي القبض على أربعة آخرين في مدينة اربد أحدهم مسجل بحقه طلبان وآخر ضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من الذخيرة الحية تعود لنفس السلاح. وضمن قضيتين منفصلتين في لواء الرمثا القي القبض على شخصين من جنسية عربية وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة.

وفي إقليم الوسط نفذت حملة في لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء القي القبض خلالها على خمسة من المروجين والمتعاطين وبحوزتهم كميات من المواد والحبوب المخدرة، كما والقي القبض على اثنين في محافظة مادبا وبحوزتهما كمية من حبوب الكبتاجون ، أما في منطقة الشونة الجنوبية غرب البلقاء فقد القي القبض على مصنف خطير مسجل بحقه عدة طلبات في قضايا المخدرات والشروع بالقتل وحيازة الأسلحة وإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين وإقلاق الراحة العامة والتزوير ومقاومة الموظفين ، وفي مداهمة لمنزل أحد المروجين في منطقة الكرامة القي القبض عليه وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة.

وفي جنوب المملكة نفذت مداهمة لمنزل أحد المروجين الخطرين في محافظة العقبة بإسناد من قوات الدرك ومديرية الشرطة والقي القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر على1000 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة ، وضمن حملة أمنية في محافظة الكرك القي القبض خلالها على اربعة من متعاطي المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد .

وفي البادية الوسطى اشتبه بإحدى المركبات من قبل إحدى دوريات مكافحة المخدرات في منطقة الذهيبة وعند محاولة إيقافها لاذ سائقها بالفرار حيث جرى ضبط المركبة وبتفتيشها ضبط داخلها كف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة وما زال البحث جارياً عن ذلك الشخص، وضمن قضية أخرى في منطقة الذهيبة القي القبض على شخصين وبحوزتهما نص كف من مادة الحشيش وكمية أخرى من الحبوب المخدرة ، في حين القي القبض على شخصين آخرين داخل مركبة في منطقة الرجم الشامي وبحوزتهما نص كف من مادة الحشيش المخدرة.

وبوشر التحقيق مع كافة المقبوض عليهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.