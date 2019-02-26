الحكم بالسجن 11 عاماً على اسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران

حكمت المحكمة الاسرائيلية في مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما على الوزير السابق غونين سيغف، ضمن صفقة ادعاء في ملفه القضائي، اعترف بموجبها “بالتجسس وتقديم معلومات للعدو خلال اتصالات اجراها مع إيران”.

وكان الوزير الأسبق، سيغيف، اعترف قبل شهرين وأدين بموجب صفقة الادعاء آنفة الذكر.

وكشف النقاب اليوم أن الوزير الأسبق سيغيف الذي واجه في البداية تهمة “تقديم المساعدة للعدو في حربه ضد اسرائيل” وبتهمة “التجسس”، اجرى من خلال محامي الدفاع عنه مفاوضات مع مكتب النائب العام للدولة.

وعلى الرغم من هذا، ونظراً لخطورة الاتهامات، أصر مكتب المدعي العام على فرض عقوبة بالسجن لمدة أكثر من 10 سنوات على سيغيف.

وفي إطار الصفقة التي وقعها مكتب المدعي العام مع المتهم، تم حذف تهمة “مساعدة العدو في حربه ضد إسرائيل” من لائحة الاتهام المعدلة.

وقال محامو الوزير الأسبق غونين سيغف، تعقيبا على الصفقة التي تبلورت مع مكتب المدعي العام: “مثلما قلنا في البداية، فإن هذا الملف يحتاج الى نظرة عقلانية أكثر، ونحن بالتأكيد نعتقد ان لائحة الاتهام المعدلة اليوم، التي تم تقديمها والصفقة المبرمة تعيد القضية إلى حجمها الطبيعي والصحيحة”.