مزاعم اسرائيلية حول إحباط تهريب أسلحة من الأردن واعتقال 4 فلسطينيين

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، امس الأحد، أنها اعتقلت 4 فلسطينيين، و”أحبطت عملية تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل” وفقا لما ذكرته تقارير عبرية.

وقال المتحدث باسم “حرس الحدود” الاسرائيلي، إنه قد تم ضبط كمية من السلاح تشمل 37 مسدساً كانت تجري محاولة تهريبها من شمال وادي الأردن عبر حقيبة كبيرة كانت على ظهر أحد المعتقلين، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 3 فلسطينيين آخرين بعضهم من سكان نابلس كانوا ينتظرونه في سيارتين داخل الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية وأنه تم نقلهم للتحقيق.

واشار إلى أن “عملية إحباط تهريب الأسلحة استمرت عشرات الساعات منذ بدء رصدها وحتى تنفيذها ومنع تهريب تلك الأسلحة”.