مجلس الشيوخ الأمريكي غير مقتنع بإفادة ادارة ترامب حول دور السعودية في اغتيال خاشقجي والحرب على اليمن
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المصري رامي مالك يفوز بجائزة أوسكار كأفضل ممثل/ فيديو

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