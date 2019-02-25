الصين تكشف عن أول مذيعة اخبار تعمل بتقنية الذكاء الصناعي

كشفت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن أول مذيعة أخبار تعمل بتقنية الذكاء الصناعي في العالم، لتنضم إلى نظرائها الذكور في الوكالة الرسمية.

وطورت الوكالة “المذيعة الافتراضية” شين خيومينغ بالتعاون مع شركة محرك البحث “سوغو”، وصاغ مطوروها خطابها وتصرفاتها استنادا لمذيعة الأخبار كوي منغ، قبل أن يتم الكشف عنها في شريط فيديو، امس.

وتحاكي خيومينغ المذيعين الحقيقيين في حركاتها وأسلوب كلامها، وتبدو فعلا نابضة بالحياة بتفاصيل مثيرة للدهشة، مثل حركات الرموش واليدين أمام الكاميرا.

وكانت الوكالة الصينية قد كشفت عن زوج من المذيعين الآليين الذكور في نوفمبر الماضي، يعملان بالذكاء الاصطناعي، واحد يتحدث اللغة الإنجليزية والآخر الصينية.

وكشفت “شينخوا” سلسلة من التحديثات لمذيع آلي، مع توقعات بأن يغطي جلستين من المؤتمر السياسي المقرر عقده في الصين خلال شهر مارس/اذار المقبل.

وفي حين أن الخطاب غالبا ما يكون نمطيا وتعبيرات الوجه محدودة، يتميز “المذيع الروبوت” بقدرته على العمل على مدار 24 ساعة، على عكس البشر.