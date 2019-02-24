بعد غياب 10 سنوات.. مايا نصري تعود بالبوم غنائي جديد و..مفاجآت

استقبل الفنان عادل كرم في برنامجه “بيت الكل” على شاشة “ام تي في” الفنانة مايا نصري، والتي كانت قد غابت عن الظهور الإعلامي لأكثر من 10 سنوات.

وكشفت خلال اللقاء عن الأسباب التي دفعتها للاختفاء والابتعاد تحديدًا عن مجال الغناء في الآونة الأخيرة والتركيز على التمثيل.

وكشفت نصري في بداية الحوار عن مفاجأتها لمحبيها بعد فترة غيابها الطويلة، وهي أنها كانت خلال كل تلك الفترة تعمل على تنسيق الأمور الفنية والتعاقدات مع الشركات الإنتاجية، لتعلن عن ألبوم جديد لها سيرى النور قريبًا، حيث أنه أصبح جاهزًا وبانتظار طرحه في الأسواق.

وبما أن الجمهور كان مشتاقًا لها، قامت مايا نصري بأداء أغنيتها المشهورة “أخبارك إيه” و”خليني بالجو” وأشعلت الأجواء في الإستوديو، لتعلن بذلك عن عودتها للمنافسة من جديد على الساحة الفنية في لبنان والوطن العربي.

الجدير ذكره أن النجمة اللبنانية تقيم حاليًا في مصر ومتزوجة من المخرج المصري إيهاب لمعي، وأنجبت منه 3 أولاد، وتحدثت بهذا الخصوص عن معاناتها مع إعطاء الجنسية اللبنانية لأبنائها، وعلقت: “لبنان ما عم يعطي الجنسية لولادي فهيدا الشي بحزني، من حقي كون إنسانة”.