غنيمات تعلن ان سلطات الاحتلال قد افرجت عن سلهب والبكيرات بعد جهود أردنية حثيثة



أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن السلطات الاسرائيلية افرجت قبل قليل من مساء اليوم عن رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير اوقاف القدس الدكتور ناجح بكيرات اللذين تم اعتقالهما اليوم.

واوضحت غنيمات أن الاتصالات والجهود التي قامت بها الحكومة الأردنية منذ صباح اليوم أسفرت عن إفراج السلطات الإسرائيلية عن فضيلة الشيخ سلهب والدكتور بكيرات وعن موظفي الأوقاف الذين تم اعتقالهم على مدى الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن المملكة ستستمر في بذل أقصى الجهود للدفاع عن القدس ومقدساتها، والتصدي لكل الإنتهاكات الإسرائيلية المرفوضة والمُدانة.

ونبهت الى ضرورة احترام إسرائيل لسلطة دائرة الاوقاف؛ الجهة الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بموجب القانون الدولي.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد ادانت بأشد العبارات إقدام الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم الاحد، على اعتقال رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالقدس فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب والتحقيق معه.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لمثل هذه الإجراءات الاستفزازية والمُدانة، مشددا على أن إدارة أوقاف القدس هي الجهة الحصرية صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بموجب القانون الدولي، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتعلقة بإدارة ومجلس الأوقاف والحرم القدسي الشريف باطلة وغير قانونية وغير مبررة، ولن تؤدي إلا لمزيد من التوتر والاحتقان.

وأضاف في تصريح صحفي أن الوزارة تتابع هذا الموضوع بشكل حثيث عبر السفارة الأردنية في تل أبيب التي قدمت احتجاجاً رسمياً على هذا الإجراء لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وطالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الشيخ سلهب وغيره من موظفي دائرة الأوقاف الاسلامية، وحملتها كامل المسؤولية عن نتائج مثل هذه الإجراءات غير المبررة.

اما الدكتور عبدالناصر ابو البصل، وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، فقد استنكر بشدة اعتقال الشيخ سلهب، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر ابو البصل قيام الاحتلال بتوجيه مذكرة جلب لمدير عام اوقاف القدس الشيخ محمد عزام الخطيب، بانه تصعيد خطير وغير مقبول على الاطلاق ويمس الدور الاردني في رعاية المقدسات في القدس الشريف ولعب بالنار في هذه الظروف العصيبة.

وطالب بالإفراج فورا عن المعتقلين والغاء طلب استدعاء مدير الاوقاف في القدس.

كما ادان مجلس النواب ورفض حملة التصعيد الاسرائيلي واعتقال رئيس مجلس الاوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب، وتوجيه مذكرة جلب لمدير عام أوقاف القدس الشيخ محمد عزام الخطيب، ورأى فيها تعديا صارخا على الدور الأردني في القدس الشريف .

وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في بيان تلاه بمستهل جلسة النواب اليوم الاحد ان كل ممارسات إرهاب دولة الاحتلال، لن تثني الاردن عن مواصلة دوره في حماية القدس، استناداً على مسؤولية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

وطالب الطراونة الحكومة التحرك على الفور، للقيام بما يلزم، لوقف تلك الإجراءات، والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء طلبات الاستدعاء بحق مدير أوقاف القدس، إذ إن استمرار تلك الإجراءات المتطرفة، لن تكون عواقبه محمودة.

وتابع الطراونة ” لقد حذرنا مراراً في الأردن بأن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات، من شأنه أن يُبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، ولن يجلب لشعوب المنطقة سوى الإضطراب والاحتراب”.

وقال ” ان حملة الاعتقالات التي قامت بها سلطات الاحتلال عقب صمود المقدسيين في فتح باب الرحمة، لن تثني أهلنا المرابطين في فلسطين، عن مواصلة تقديم التضحيات، لأجل أولى القبلتين وثالث الحرمين، مدينة الوئام والسلام”.

ورفع باسم المجلس عظيم الفخر والإجلال، لصمود المقدسيين المرابطين، فما قاموا به، هو وسامُ فخر على صدر الأمةواكد ان باب الرحمة سيبقى جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ولن تكون السيادة عليه إلا لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية تحت وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني .