دعوة مخلصة لتشكيل "قوة تفاهم وطني" قبل فوات الاوان بقلم : فهد الريماوي
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جرينتش+2 08:47
غنيمات تعلن ان سلطات الاحتلال قد افرجت عن سلهب والبكيرات بعد جهود أردنية حثيثة

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