محمد رمضان يستعرض سياراته ودراجاته وهو يواصل العمل بمسلسل “زلزال”

استعرض الفنان المصري محمد رمضان دراجاته النارية في إطار مسلسل من التباهي كان آخرها استعراض سياراته الفارهة.

ونشر رمضان على صفحته على إنستجرام، صورة لدراجتين ناريتين له وعجلة صغيرة لابنه عالي، وعلق وكتب: “لما تروح تلاقي ابنك راكن قدامك”.

يذكر أن محمد رمضان يواصل العمل في مسلسل “زلزال” لعرضه خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان القادم.

جدير بالذكر ان مسلسل “زلزال” هو من بطولة محمد رمضان، ماجد المصرى، حلا شيحا، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادى مهنى، وسامى عبد الحليم، حسام داغر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف عبد الرحيم كمال، وخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.