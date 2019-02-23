القائمة الكاملة باسماء الضباط في الامن العام المحالين على التقاعد بناءً على طلبهم

قرر مجلس الوزراء إحالة عددا من الضباط في الامن العام على التقاعد بناء على طلبهـم.
الرتبة الإسم
عقيد سليمان احمد سليمان
رائد سلمان عبدالفتاح سلمان
رائد محمود مناور عواد
رائد محمود موسى سلمان
رائد سليم محمد سليم
رائد زيد تركي نهار
رائد بسام سليمان خلف
ملازم1 محمد عبدالكريم عبدالمهدي
ملازم1 موفق مغير عوده
ملازم1 محمود سالم عبدالله
ملازم1 سامي نعيم ناصر
ملازم1 رياض احمد عياش
ملازم1 ابراهيم طه عبدالكريم
ملازم1 معتصم احمد عبدالمعطي
ملازم1 نواف خليف مفلح
ملازم1 عبدالرحيم عبدالكريم عبدالرحيم
ملازم1 طارق مصطفى عبدالعزيز
ملازم1 ناجي جميل ادروبي
ملازم1 احمد شحاده حمدان
ملازم1 جلال عمر حسين
ملازم1 احمد حكمت محمود
ملازم1 احمد ناجي فلاح
ملازم1 محمد نايف علي
ملازم1 زهير اسماعيل طالب
ملازم1 محمد خالد عبدالله
ملازم1 سهم فارس عطاالله
ملازم1 عاهد ذيب خلف
ملازم1 اشرف خلف سالم
ملازم1 محمود صالح رضوان
ملازم1 محمد ارحيل حمد
ملازم1 اسامه فرج شاتي
ملازم1 احمد مخلد صياح
ملازم1 مهند توفيق مصطفى
ملازم1 محمد محمود عايد
ملازم1 انس هاني محمد
ملازم1 علاء محمد خير عبدالرزاق
ملازم1 صدام ضيف الله محمد
ملازم1 احمد عبدالكريم عبدالله
ملازم1 سمير سالم شراري
ملازم1 عماد عبدالمهدي سليمان
ملازم1 احمد رداد محمد
ملازم1 محمد خليل عيسى
ملازم1 علي محمد علي محمد
ملازم1 محمد احمد علي
ملازم2 احمد اسماعيل صالح
ملازم2 عماد يوسف صالح