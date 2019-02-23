الضريبة تدعو المكلفين للاستفادة من اعفاء الغرامات قبل نهاية دوام الخميس

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة ضريبية الى اغتنام المدة المتبقية للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من كامل الغرامات والمبادرة بتسديد الارصدة المترتبة عليهم قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28 شباط الحالي.

وقال مساعد مدير عام الدائرة موسى الطراونة، إن قرارات مجلس الوزراء تضمنت الموافقة على إعفاء المكلف من كامل الغرامات والتعويض المدني المستحقة بذمته حال قيامه بتسديد أصل مطالبات ضريبة الدخل او المبيعات التي لا تتجاوز 500 ألف دينار، كما سمحت بتقسيط الارصدة المترتبة عليهم شريطة ان يتم تسديد كامل المبالغ المستحقة قبل نهاية العام الحالي.

وبينت الدائرة ان المديريات والمراكز التابعة لها تواصل استقبال المكلفين الذين يرغبون بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة الإعفاء من الغرامات حتى نهاية الشهر الحالي.

ويذكر ان نسبة اعفاء الغرامات ستنخفض الى 50 بالمئة خلال شهر اذار المقبل.