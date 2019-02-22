بعد ثالث مولودة.. نانسي عجرم تتمسك بالرضاعة الطبيعية وتنصح الامهات بذلك

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة جديدة لها وهي تحمل مولودتها الثالثه ”ليا“، عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“.

ويعتبر هذا هو الظهور الأول لها وابنتها الرضيعة، وظهرت فيها على طبيعتها تمامًا، مرتدية ملابس النوم ومن دون مكياج.

وعلقت على الصورة، قائلة: ”الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع (لِيا)، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام“.

ونصحت الأمهات، قائلة: ”ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به“.

وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد حرصت على توجيه رسالة لابنتها الجديدة ”ليا“، من خلال نشرها صورة لقدم صغيرتها، وعلقت عليها قائلة: ”هدية أخرى من الله.. وشعاع جديد من الضوء قد دخل منزلنا.. يا ليا الجميلة لا أستطيع الانتظار من أجل أن نمشي معًا رحلتك“.

وأضافت: ”أوعدك بأن أكون هناك من أجلك في كل الأوقات.. كنت في انتظارك، والآن أمسك بك بين ذراعي، وقد تضاعفت تلك المشاعر عشرة أضعاف.. لا يمكن للكلمات وصف كم نحبك.. لدينا ليا الغالية“.

يذكر أن نانسي عجرم تزوجت عام 2008 من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وأنجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 أيار/ مايو 2009، وهي ميلا، وغنت لها أغنية بعنوان ”يارب تكبر ميلا“، وأنجبا ابنتهما الثانية في 23 نيسان / أبريل 2011 وهي إيلا.