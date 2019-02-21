القائد الاسير احمد سعدات يبعث رسالة دعم وتضامن للرئيس مادورو

وجّه الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القائد أحمد سعدات، خطابًا لرئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو، أدان فيها المؤامرات التي تحيكها الإمبريالية الأمريكية وعملاؤها ضد فنزويلا البوليفارية قيادةً وشعبًا ودولةً ومنجزاتٍ، والهادفة للانقلاب على الديمقراطية والقانون الدولي.

وقال القائد سعدات، في رسالته التي وجهها لمادورو من داخل سجون الاحتلال الصهيوني، “إن المعركة التي تخوضها فنزويلا ليست معركتها وشعبها فحسب، بل معركة شعوب أمريكا اللاتينية وشعوب آسيا وأفريقيا أيضًا، بل معركة كل الأحرار والشرفاء في العالم”.

وأكّد “الوقوف الكامل مع شعب فنزويلا وقيادتها البطلة وجيشها الثوري”، مشيدًا بمواقف فنزويلا الشجاعة والداعمة لنضال الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات، سيما الموقف الداعم للأسرى الفلسطينيين.

فخامة الرئيس الرفيق نيكولاس مادورو

رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية المحترم

أتوجه إليكم باسمي ورفاقي في المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكافة مقاتلي الجبهة الشعبية ومناضليها بأحر التحيات الرفاقية، معربين لكم ولدولتكم ولحزبكم وشعبكم الشقيق عن إدانتنا الشديدة للمؤامرات التي تحيكها الامبريالية الأمريكية وعملاؤها، ضد فنزويلا البوليفارية قيادة وشعبا ودولة ومنجزات والهادفة للانقلاب على الديمقراطية وعلى القانون الدولي، في محاولة يائسه لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء والعودة بجمهورية فنزويلا البوليفارية وتجربتها الاشتراكية إلى عصور التبعية والعبودية ولنهب ثرواتها وتحويلها إلى حديقة خلفية للامبريالية الأمريكية .

وانه لمن دواعي فخري ورفاقي وإخواني في الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكرات اعتقاله، أن نعرب لكم عن اعتزازنا بكم وبموقفكم الشجاع في خوض وقيادة معركة السيادة والحرية والاستقلال، وهي ليست معركة فنزويلا وشعبها فحسب، بل معركة شعوب أمريكا اللاتينية وشعوب آسيا وأفريقيا أيضاً، لا بل معركة كل الأحرار والشرفاء في العالم.

إننا إذ نعرب لكم عن وقوفنا الكامل مع شعب فنزويلا وقيادتها البطلة وجيشها الثوري، نود أن نعبر لكم عن شكرنا واعتزازنا بمواقفكم الشجاعة والداعمة لنضال شعبنا العادل على مختلف المستويات، كما نود أن نشكركم بالغ الشكر على وقوفكم مع الحركة الأسيرة الفلسطينية حيث كان موقفكم له بالغ الأثر في نفوسنا ودعم الأسرى الذين يخوضون جنبا إلى جنب معركة الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير، واثقين من حتمية انتصاركم كإيماننا بحتمية هزيمة الصهيونية وكيانها وقيام دولة فلسطين الديمقراطية على كامل ترابنا الوطني.

عاشت جمهورية فنزويلا البوليفارية وعاش رئيسها البطل

عاشت الصداقة والنضال المشترك بين شعبينا

العار والهزيمة للمعتدين الامبرياليين وعملائهم

احمد سعدات

20-2-2019

الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

معتقل ريمون – فلسطين المحتلة