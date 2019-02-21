البرلمان الكويتي يضرب المَثَل لحكام الخليج الاذلاء في رفض التطبيع ومنع اي احدٍ من جر الكويت لارتكاب هذه الخطيئة

أكد البرلمان الكويتي، مساء امس الأربعاء، على ثوابت وركائز السياسة الخارجية الكويتية، القائمة على عدم التطبيع مع “الكيان الصهيوني”، وذلك ردا على ما أثير عن مشاركة نائب وزير خارجيتها خالد الجارالله في صورة جماعية خلال مؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط في وارسو ضمته وآخرين إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في تصريح لرئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالكريم الكندري، عقب اجتماع اللجنة البرلمانية بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائبه خالد الجارالله، لمناقشة مشاركة وفد الوزارة في مؤتمر “وارسو”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وقال الكندري إن الاجتماع كان صريحا وعميقا، حيث قدمت وزارة الخارجية خلاله شرحا كاملا وتفصيليا حول مشاركة وفدها في مؤتمر “وارسو”.

وأضاف انه كان هناك رسالة مباشرة من قبل أعضاء اللجنة البرلمانية لوزارة الخارجية عن الرفض الشعبي، مشيرا الى أن القضية الفلسطينية “أساسية في الكويت ولا يمكن أبدا تجاهلها”.

وحذر الكندري من أن “أي حياد عن موقف الكويت في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني سيؤدي إلى المحاسبة المباشرة”، مؤكدا على انه “لن يسمح لأي أحد أن يجر الكويت إلى مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني أو الاستفادة من وجود الكويت في هذا المؤتمر خاصة”.

وأكد على ضرورة أن تتخذ وزارة الخارجية اللازم في المستقبل والحذر من مثل هذه الأمور، مشيرا إلى استعراض (الخارجية) خلال الاجتماع لمواقف الكويت في الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية من باب التأكيد على موقف الدولة الرافض للتطبيع إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية المهمة.

وأعلن انه سيتم توجيه الدعوة إلى وزارتي التجارة والإعلام أيضا من أجل استكمال موضوع تعزيز أوجه عدم التطبيع من الكيان الصهيوني.

وبين بهذا الصدد أنه لا توجد حاجة لإقرار تشريعات جديدة تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني قائلا إن “القانون الموجود حاليا يكفي لذلك”.

وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، أكد الجمعة الماضي، أن موقف الكويت واضح في رفض التطبيع مع إسرائيل، وأنها ستكون آخر من يطبع معها، مشددا على أنه “واهم من يعتقد بأن الصورة الجماعية في مؤتمر “وارسو” تعني تغييرا في موقف الكويت الراسخ والرافض للتطبيع”.

وبين الجارالله، تعليقا على ما أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي حول مشاركة الكويت في مؤتمر “وارسو” ، أن هذه المشاركة في المؤتمر جاءت بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بولندا، وهما دولتان نرتبط بهما بعلاقات وثيقة وتحالف في العديد من القضايا، كما أن جدول أعمال المؤتمر يتعلق بأمور تتصل بمستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط الذي نحن جزء منه.