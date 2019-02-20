وفاة و20 إصابة بحادث تصادم باص وتكسي في منطقة الحُمّر

توفي شخص واصيب عشرون بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع اليوم الاربعاء، بين باص عمومي يعمل على خط عمان – ماحص ومركبة صغيرة في منطقة الحمر بحسب إدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وذكرت الإدارة في بيان أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تحركت على الفور إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلتهم إلى مستشفى السلط الحكومي ومستشفى مدينة الحسين الطبية، وحالة المصابين العامة متوسطة باستثناء إصابة واحدة وصفت حالتها العامة بالبالغة.

وبين مدير صحة البلقاء الدكتور وائل العزبل لوكالة الأنباء الأردنية انه وصل الى مستشفى السلط 11 حالة منها حالة وفاة، فيما يتم التعامل مع الحالات الاخرى في قسم الاسعاف والطوارئ.