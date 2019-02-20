مدعي عام هيئة النزاهة يوقف 4 أشخاص بجناية استثمار الوظيفة والتزوير

قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأربعاء توقيف 4 أشخاص 15 يوماً على ذمة قضيتين تحقيقيتين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.

مصدر مسؤول في الهيئة قال إن اثنين يعملان لمصلحة إحدى الشركات زوّرا كتاباً ونسبوه إلى هيئة الطاقة الذرية، زعما فيه أنهما يريدان شراء كميات من الألمنيوم المعفى من الرسوم الجمركية لحساب مشروع مفاعل بحث نووي لجامعة العلوم والتكنولوجيا، إلا أنهما بعد الحصول على الكميات المطلوبة باعاها في السوق المحلي.

وقد تم ما فعلاه بمساعدة أحد موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس، و 3 موظفين من دائرة الجمارك العامة كشفوا على موجودات الشركة وطابقوا قيودها وأصدروا تقريراً مخالفاً للواقع والحقيقة، لتسهيل مهمة الحصول على كميات الألمنيوم المطلوبة.

وقد وجه مدعي عام الهيئة إليهم جميعاً تهمة جناية استثمار الوظيفة.

أما فيما يتعلق بموظف الأمانة والشخص الآخر الذي يقوم بإتمام إجراءات شركات الإسكان، فقد وجهت لهما تهمة التزوير الجنائي لاستخدامهما ختم “التحققات” في الأمانة دون وجه حق ورغم وجود مخالفات إنشائية بالإسكانات، مما فوّت على الأمانة مبالغ مالية كانت ستتقاضاها.