قطر تعتزم ملاحقة السعودية دولياً لإلغاء قرارها بتسييس الحج

أكّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أنها ستبدأ قريباً في اتخاذ الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية، بخصوص قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية، وكذلك أمام البرلمان الأوروبي، ومنظمة اليونسكو.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، امس الثلاثاء، عن رئيس لجنة حقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، قوله: “رغم مرور 20 شهراً على حصار قطر لم تتخذ السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة لإزالة العراقيل التي تسببت في تسييس الشعائر الدينية، وحرمان المواطنين والمقيمين في البلاد من أداء مناسك الحج والعمرة في الموسمين الماضيين”.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر قد أكدت أن السعودية لم تقم بأي إجراء ملموس للقضاء على العراقيل التي تعترض سفر الحجاج القطريين، الذين أقرت الرياض بعدم وصول أي منهم في موسم الحج السابق في ظل استمرار الحصار على بلادهم.

وجاء تأكيد الأوقاف القطرية في أغسطس / آب الماضي، بعد ساعات من اعتراف السلطات السعودية بعدم وصول أي حاج قطري إلى مكة المكرمة، على الرغم من وصول أكثر من نصف مليون حاجٍّ من جميع أنحاء العالم حينها، بحسب المديرية العامة للجوازات بالمملكة.

ووفق نظام الحصص في الحج، فإن من حق 1200 قطري أداء الفريضة، إلا أن قطر أكدت أن استخراج التصاريح أصبح من المستحيل في ظل تواصل حصارها من قبل السعودية وباقي دول المقاطعة.