الجيش الفنزويلي يعلن الولاء لـلرئيس مادورو ويرفض محاولات ترامب تنصيب حكومة "دمية" تُسهّل له سرقة ثروات فنزويلا
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جرينتش+2 11:50
“إليسا” تساند بقوة مشروع وزيرة الداخلية اللبنانية لتشجيع الزواج المدني

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