“إليسا” تساند بقوة مشروع وزيرة الداخلية اللبنانية لتشجيع الزواج المدني

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة لوزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي “تويتر” حول أزمة الزواج المدني في لبنان.

وغردت إليسا قائلة: “صرنا بسنة ٢٠١٩ وبعدن بعض تجار الدين بيكفّروا كل حدا بحكي عن الزواج المدني، بس بيقبلوه لما يكون برات لبنان، الدولة المدنية ما بدا ناخد إذن من حدا والله يقويكي”.

كانت إليسا سافرت إلى بروكسل منذ أيام لإجراء عملية جراحية إثر إصابتها بتورم في يدها اليمنى نتيجة احتباس المياه بسبب إزالة الغدد الليمفاوية خلال خضوعها لعلاج قاسٍ بسبب إصابتها بسرطان الثدي الذي أعلنت عن تعافيها منه في كليبها “إلى كل اللي بيحبوني”.