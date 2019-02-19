رداً على الاجراءات التعسفية في باب الرحمة بالقدس.. مجلس النواب يطالب بطرد سفير إسرائيل وسحب السفير الأردني
أهم العناوين
جرينتش+2 04:06
هل ستنهار السلطة؟

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني