لاول مرة في تاريخه.. التليفزيون الفرنسي يمدد البث حتى الفجر اكراماً لام كلثوم

أصدر وزير الاستعلامات الفرنسي، في حقبة الستينيات قرارا يعد الأول من نوعه في تاريخ التليفزيون الفرنسي، عندما طالب باستمرار العمل حتى انتهاء حفل كوكب الشرق أم كلثوم، الذي كان منظمًا في ذلك الوقت في فرنسا.

وكان من المقرر أن يعمل التليفزيون الفرنسي حتى الساعة الثانية عشر؛ لكن بسبب حفل أم كلثوم، تم إصدار القرار بمد العمل حتى الساعة الثانية ثم مد مرة أخرى حتى الساعة الثالثة وعشر دقائق، حتى تنتهي بعثة التليفزيون العربي من تسجيل الحفل.

يذكر أن أم كلثوم، ولدت في أسرة متواضعة في قرية ريفية تسمى طماي الزهايرة، في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وكان والدها الشيخ إبراهيم، إمام ومؤذن لمسجد في القرية، ووالدتها فاطمة المليجي، تعمل كربة منزل، وتضاربت مصادر تاريخ ميلادها الدقيق، فبعض المصادر تشير إلى أن تاريخ ميلادها يعود لتاريخ 30 ديسمبر/كانون الاول 1898، ومصادر أخرى ترجح أن ميلادها يرجع لتاريخ 4 مايو/ايار 1908، وهو المذكور في سجل مواليد المحافظة.