رداً على الاجراءات التعسفية في باب الرحمة بالقدس.. مجلس النواب يطالب بطرد سفير إسرائيل وسحب السفير الأردني
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جرينتش+2 04:05
صفعة مدوية.. 16 ولاية امريكية تطعن بدستورية إعلان ترامب حالة الطوارئ

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