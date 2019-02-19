البغدادي يخلع العمامة ويلبس الجينز ويتنقل باستمرار في الاراضي السورية

أفاد مصدر أمني استخباراتي عراقي، بأن زعيم تنظيم “داعش”المدعو أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة، وأنه داخل الأراضي السورية.

وقال المصدر لموقع RT الروسي، إن “البغدادي تنقل خلال اليومين الماضيين في مناطق حدودية بين العراق وسوريا، وما عاد يخرج بموكب أو مع مجاميع مسلحة، بل برفقة بعض العناصر المباشرين وغير المباشرين (أي المنتشرين بين الناس)”.

وبين أن “خارطة تحركات البغدادي اكتملت لدى الاستخبارات العراقية وكذلك التحالف الدولي، ولم يعد بعيدا عن أنظارهم”.

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية قد نقلت اليوم، عن مصدر استخباراتي عراقي، أن “البغدادي يتنقل باستمرار في الأراضي السورية خوفا من كشف موقعه”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن البغدادي خلع العمامة الإسلامية التي كان يرتديها وارتدى ملابس عصرية، لكي لا يتم اكتشافه من قبل المواطنين.

واكدت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت الماضي، عدم تحديد مكان زعيم تنظيم “داعش” ابو بكر البغدادي حتى الان.

وكشفت وسائل اعلام روسية، الاحد (10 شباط) عن تفاصيل ما سمتها بـ”مسرحية هوليودية” لاعتقال زعيم تنظيم “داعش” المدعو ابو بكر البغدادي، مشيرة الى أن الاخير “تحت رعاية أمريكية مشددة”، منوهة الى تحضيرات لتحويله إلى “بطل هوليودي”، بحسب وصفها.