نجمات الفن يقتحمن عالم البزنس ويجمعن بين التجارة والامارة

بعيداً عن الأضواء والألبومات والحفلات، برز تنافس حاد وصيحة جديدة بين نجمات الوطن العربي في تأسيس مشاريع تجارية تحمل اسماءهن في عالم الموضة والتجميل.

*هيفاء وهبي: هي واحدة من أشهر النجمات اللبنانيات والتي كشفت مطلع الأسبوع الحالي عن إطلاقها للدفعة الأولى لخط الأزياء من ماركتها التجارية Beau Voyou والذي يشمل العديد من التصاميم النسائية والرجالية المتاحة عبر الإنترنت، كما كشفت أن المتجر سيكون متواجدا على أرض الواقع في بيروت ودبي قريباً.

وكانت هيفاء كشفت الكثير من تفاصيل المشروع في لقاء سابق عبر قناة mtv ببرنامج «منا وجر»، وقالت إنّ المشروع سيكون لكل ما يخص اللوك الذي تعتمد عليه في كل شيء، وأنّ هناك شركة مُخصّصة سيكون دورها تصميم كل شيء في هذا المشروع.

* أحلام: فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بإعلانها إطلاق خط مستحضرات تجميل يحمل اسمها قريبًا، لتكون أول فنانة عربية تقوم بهذه الخطوة وتدخل هذا المجال على نطاق عالمي.

إذ نشرت الفنانة أحلام منشوراً عبر حسابها الرسمي في إنستجرام تعلن به عن افتتاح حساب الماركة الجديدة الخاصة به وعلقت قائلة: «أول مطربة عربية سيكون اسمها عالمياً في عالم المكياج وماركة تحمل اسمها.

وأعلنت أحلام في وقت سابق افتتاح أول بوتيك لها على موقع (بوتيكات) للبخور والعطور الشهير، مؤكدة أنه أول بوتيك تفتتحه مطربة عربية.

وكشفت أحلام عددا من المنتجات التي سيشملها البوتيك الخاص بها، ومنها النظارات الشهيرة التي ارتدتها أحلام في إحدى حلقات برنامج «ذا فويس» هذا العام، والتي زينت بقطع مجوهرات وغياب للعدسات الزجاجية، كما طرحت أحلام عطر مميز.

* مي عز الدين: أطلقت «أبلكيشن» خاصا بها عبر الهواتف الذكية للفتيات، وذلك بعد الكثير من التساؤلات التي وصلت لها عن اللوك الخاص بها في أعمالها، خاصة مسلسلها رسايل.

التطبيق عنوانه «Mai Ezz Eldin» ويمكن تحميله من خلال الأندرويد أو من خلال App store، وسيكون موضحاً تفصيلاً لكل ما يتعلق بما تستخدمه من أنواع مستحضرات التجميل، وأشهر مصممي الأزياء الذين تتعاون معهم والعدسات اللاصقة التي تفضل استعمالها بشكل دائم، بجانب كواليس من أعمالها الفنية خلال السنوات الماضية.

* ياسمين صبري: واحدة من النجمات التي خاضت هذه التجربة، واقتحمته، حيث سافرت العام الماضي، إلى كوريا وذلك لإطلاق مجموعة تحمل أسمها «الياسمين» للعدسات اللاصقة والتي نشرت عددا من جلسات التصوير التي خضعت لها هناك من أجل هذا الهدف.