ضغوط دولية على تونس والجزائر للسماح بمرور طائرة نتنياهو المتجهة للمغرب

كشف التلفزيون الاسرائيلي ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى سراً مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي .

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن الجانبين ناقشا “تطبيع العلاقات بين البلدين والنضال المشترك ضد إيران حتى أن نتنياهو حاول الترويج لزيارة إلى المغرب.

وقبل بضعة أسابيع من الاجتماع السري، طرد المغاربة السفير الإيراني من الرباط وأعادوا سفيرهم من طهران على أساس مزاعمهم بالتخريب الإيراني في المغرب.

في الشهر الماضي، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن السلطات التونسية والجزائرية رفضت السماح لطائرة نتنياهو بالمرور عبر أجوائها في طريقها لزيارة المغرب.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يزور نتنياهو المغرب في مارس / آذار ، لكن الرباط طلبت منه تأجيل الزيارة إلى موعد آخر.

حاول المسؤولون في مختلف البلدان ، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التدخل والضغط على السلطات في الجزائر وتونس للسماح للطائرة بالمرور. وفقا للتقرير الاسرائيلي.

ويبدو أن المسؤولين وعدوا بأن الرحلة ستبقى سرية ولن يتم الاعلان عنها لكي لا تثير غضب الجمهور ، لكن الرفض لا يزال قائما.

وأُبلغ أيضا في ذلك الوقت أن تونس والجزائر رفضتا عرضا فرنسيا آخرا لإرسال طائرة مغربية لنقل نتنياهو دون إثارة الانتباه.

وقد أبلغت سلطات الطيران المدني الإسبانية أن طائرة تابعة لمسؤول إسرائيلي ستعبر مطارا في جنوب البلاد خلال رحلته من إسرائيل إلى المغرب، بالإضافة إلى ذلك ، زار وفد أمني إسرائيلي المطار في جنوب إسبانيا يوم 15 يناير/كانون الثاني بهدف تنفيذ الترتيبات الأمنية ، لكن كما ذكر ، لم تتم الزيارة.