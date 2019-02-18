سفير إيران في مصر يشيد بمواقف “هيكل” في الذكرى الثالثة لرحيله

قال السفير ناصر كنعاني، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، أمس الاول، إن «العالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الصحافيين والمحللين الأحرار وأصحاب الرأي كمحمد حسنين هيكل الكاتب المصري الراحل والذي تمر ثلاث سنوات على ذكرى وفاته».

وتوفي هيكل يوم 17 شباط /فبراير عام 2016، تاركا تراثا كبيرا من المؤلفات السياسية والأعمال الصحافية، وكان شاهدا على أحداث تاريخية هامة وعلاقات واسعة مع صناع القرار في المنطقة.

وأضاف كنعاني أن «مصر تستحق هيكل الذي كان رمزا استثنائيا لمهنة الصحافة والإعلام الحر»، معتبرا إياه «شاهداً وراوياً لأحداث مهمة كثيرة سعيدة ومريرة مرت في حياته المليئة بالصعود والهبوط في المنطقة والعالم وخاصة في بلدين مهمين إيران ومصر، وقد ساهمت مؤلفاته الصادقة والواعية بقدر كبير في تنوير ووعي الشعب».

وبين أن دعم هيكل «وحدة العالم الإسلامي ورفض الخلافات المذهبية وتعزيز علاقات إيران بالعرب وإدانته للخطط التوسيع والاحتلال الصهيوني ودعم المقاومة ضد الصهاينة، كان دليلاً على ذكائه وبصيرته».

وأشار إلى أن «تزامن الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية الإيرانية وذكرى رحيل الكاتب الكبير في هذا الشهر يعيد للأذهان لقاء الفقيد مع الإمام الخميني زعيم الثورة الإسلامية الإيرانية في باريس، وفي العام التالي كان في طهران بصحبته مؤيداً للثورة الإسلامية».