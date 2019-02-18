درس لحكام التطبيع الخلايجة.. صحفية إسرائيلية تنعت جيش بلادها بالمحتل وجنوده بالوحوش

أثارت أوشرات كوتلير الصحفية في القناة الـ 13 في التلفزيون الإسرائيلي عاصفة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، بعد أن وصفت الجيش الإسرائيلي بأنه محتل.

ووجهت كوتلير مقدمة برنامج “مغازين” رسالة للإسرائيليين على الهواء، قائلة: “ترسلون أولادكم للخدمة في الجيش، في الضفة الغربية، ويعودون لكم وحوشا بشرية.. هذه هي النتيجة الحتمية للاحتلال”.

وأضافت أن ما يقوم به جنود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وقطاع غزة، هو نتيجة لاحتلال هذه المناطق.. وجاء حديث الصحفية تعليقا على حادثة اعتداء 5 جنود من كتيبة “حريدية” على معتقلين فلسطينيين وضربهما بشكل مبرح، وهما مقيدين داخل أحد مراكز الاعتقال.

وقد رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة امس الاحد على تصريحات الصحفية قائلا: “فكرت بالأمس أنني لا أسمع جيدًا عندما شغلت جهاز التلفزيون، وسمعت تلك المقولة المخزية بحق جنود جيش الدفاع، والتي تفوهت بها إحدى الصحفيات الكبيرة التي تقدم الأخبار”.

ووصف كلام كوتلير بأنه “غير مناسب وتجب إدانته بكل حزم جملة وتفصيلا” وأضاف: “إنني أفتخر بجنود جيش الدفاع فهم يدافعون عنا ويؤدون المهمة الإنسانية والأخلاقية السامية المتمثلة في الدفاع عن شعبنا وعن دولتنا ممن يريدون ذبحنا”.

وأعلن رئيس حزب “اليمين الجديد” لنفتالي بيتيت امس أنه سيطلب من المدعي العام أن يحيل كوتلر للمحاكمة بموجب المادة 4 من قانون التشهير، على خلفية تصريحاتها “المسيئة” للجيش.