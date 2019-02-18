حقك تعرف.. لا وجود لمخدرات على شكل حلوى تباع لطلبة المدارس

نفت إدارة مكافحة المخدرات اليوم الاثنين، وجود مخدرات على شكل حلوى تباع لطلاب المدارس‎.

وقالت الإدارة عبر منصة “حقك تعرف”، إن الإشاعة تتكرر في كل عام ومع بداية الفصل الدراسي للمدارس، وهي عارية عن الصحة ولا أساس لها.

وأضافت أنه لا يوجد مخدرات على شكل حلوى تباع بثمن بخس، لدرجة أن طلاب المدارس يقدرون على شرائها.

وأشارت الإدارة إلى أن الحادثة التي ظهرت في الفيديو تعود لطالبات في إحدى الدول العربية(المغرب) وليست في الأردن، وسبب بكائهن بهذا المنظر هو وفاة زميلتهن (بسبب أحد المشعوذين) أمام أعينهن في سكن الطالبات في مدرسة داخلية يدرسن بها.