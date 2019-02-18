حج مبرور سلفاً.. وزارة الأوقاف تعلن ان 28995 مواطناً سجلوا للحج

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري ان عدد المواطنين الذين سجلوا التسجيل الأولي الالكتروني لأداء فريضة الحج هذا العام قد بلغ 28995 مع انتهاء عملية التسجيل أمس الاحد.

وأضاف في بيان صحفي ان عملية التسجيل الإلكتروني للحج تمت بدون أية إشكالات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك، حيث لم يرد أي شكوى فنية من قبل المواطنين خلال عملية التسجيل.

وقال الحياري، ان دائرة الحج والعمرة ستقوم بفرز أسماء المسجلين واختيار المقبولين بموجب نظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2019 حال إقراره، حيث أنه بموجب النظام المعدل سيتم اختيار حجاج المملكة الأردنية الهاشمية ممن لم يحجوا سابقاً وسجلوا تسجيلاً أولياً وفقاً لمعياري الأكبر سناً والقرعة وحسب النسب والأسس التي يحددها مجلس الأوقاف.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الاسبوع الماضي على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2019 وجرى إرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.