جراء تراكم الثلوج.. تعليق دوام المدارس في بعض مدن الجنوب

قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة بصيرا في الطفيلة تعليق الدراسة، اليوم الاثنين في مدارس القادسية وغرندل بسبب تساقط الثلوج في المحافظة، وفق مراسل “المملكة”.

وأضاف المراسل أنه تقرر تعليق الدراسة في مدارس الشوبك والبادية الجنوبية والبترا.

وقرر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي طلال المجالي تعليق دوام مدارس مؤتة والمزار الاثنين بسبب تساقط الثلوج في المنطقة.

وقال المجالي إن تعليق الدوام يشمل مدارس مؤتة والمزار فقط في حين يستمر الدوام الرسمي في مناطق اللواء الأخرى.

بدورها قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام إن الطرق كافة في المملكة سالكة لغاية الساعة الثامنة صباحاً بإستثناء الطرق الداخلية والخارجيه لبعض مناطق غرب معان (البتراء – الشوبك) بسبب تساقط الثلوج والعمل جار على فتحها، بالإضافة إلى تساقط للثلوج بين الحين والآخر في محافظات معان والكرك والطفيله والطرق في تلك المحافظات سالكة وبحاجة للحذر .

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وتجنب المسير على الطرق المغلقة وتجنب المسير بسرعه عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً للثلوج والإمتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم وإرشادهم، ولطلب المساعدة والإستفسار الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911.