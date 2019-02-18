ابدت اعجابها بنجوى كرم.. شيرين عبد الوهاب توجه نصائح لـ تامر حسني وأصالة

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال حلولها ضيفة على برنامج “تخاريف” الذي تقدمه وفاء الكيلاني ويعرض عبر قناة mbc، بعض النصائح لزملائها بالوسط الفني ومنهم تامر حسني وأصالة.

فقالت شيرين:” أنها تحب المطربة نجوى كرم، وتجدها متصالحة جدا مع نفسها وتعشق عملها بالفن، وذوقها الرفيع، حيث حرصت على تهنئتها عندما قامت بالغناء في “بعلبك”.

ووجهت شيرين نصيحة للفنان تامر حسني بأن يقوم بتغيير طريقة تصفيف شعره، وأن يحلقه ولا يتركه طويلا مجددا.

كما كان للفنانة اصالة نصيبها من نصائح شيرين عبد الوهاب، وطالبتها بأن تتجه لتقديم الأغنيات الناعمة والبسيطة، مثل أغنيات الفنانة شادية، وليس الغناء الذي يحتاج لقوة.