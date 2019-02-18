ابحاث علمية تثبت ان النوم يطيل عمر الإنسان

تمكن علماء كلية الطب بجامعة هارفارد من حل آلية تأثير النوم الصحي في تخفيض خطر الموت المبكر، واتضح أن هذا يحصل بفضل إنتاج جزيئات مضادة للالتهابات، ينخفض عددها بسبب قلة النوم.

ويفيد موقع “EurekAlert” بأن العلماء استخدموا خلال دراستهم فئرانا معدلة وراثيا، تميل إلى الإصابة بتصلب الشرايين.

وسمح الباحثون لنصف هذه الفئران بالنوم الطبيعي، في حين منعوا النصف الثاني من النوم. ومع مرور الوقت، أصيبت فئران المجموعة الثانية بتلف تصاعدي في الشرايين، وظهرت لديها لويحات في الأوعية الدموية أكثر منها لدى النصف الأول بمقدار الثلث.

كما اتضح أن أجسام الفئران التي عانت من حرمان النوم، تحوي خلايا تشارك في عملية الالتهابات، تعادل ضعف الكمية الموجودة في أجسام الفئران التي كانت تنام طبيعيا.

وأفرزت أجسام فئران المجموعة الثانية كمية أقل من هرمون أوريكسين “Orexin” الذي يلعب دورا مهما في تنظيم النوم والاستيقاظ. وأدى حقن الفئران بكمية إضافية من هذا الهرمون إلى انخفاض الأضرار التي لحقت بالأوعية الدموية.