قبرص تشرع استخدام القنب الهندي لمرضى السرطان والإيدز

اعلن البرلمان القبرصي، اليوم الاحد، عن تشريع زراعة القنب الهندي واستخدامه لأغراض طبية، لتحذو هذه الجزيرة حذو دول أخرى كثيرة في الاتحاد الأوروبي، ويسمح القانون باستيراد بذور القنب وشتوله بهدف زراعتها لأغراض علاجية.

وذكر بيان للبرلمان القبرصي ، ان ” القانون ينظم إصدار تراخيص لزراعة القنب للاستخدامات الطبية، ستمنح في البداية لـ3 شركات لمدة 15 عاما، لتجنب أن يصل القنب إلى السوق السوداء، ويبقى أن ينشر القانون في الصحيفة الرسمية”.

واضاف البرلمان ، انه ” وسيسمح باستخدام القنب الهندي بموجب وصفات طبية خصوصا لأشخاص يعانون من أوجاع مزمنة بسبب السرطان أو مرض الإيدز أو التهاب المفاصل، وتفيد إحصاءات رسمية بأن قيمة الإنتاج السنوي للقنب الهندي قد تصل إلى 180 مليون يورو وستستفيد منها قبرص”.