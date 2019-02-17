“حماية المستهلك” تطالب بتشديد الرقابة على مروجي حليب الأطفال بالمستشفيات

تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى مواطنين وصيدليات في محافظة اربد بخصوص تسويق حليب حديثي الولادة وبعض الأدوية من قبل مندوبي المبيعات في بعض المستشفيات الخاصة والحكومية، بالرغم من منع ترويجها محلياً ودولياً بهذا الشكل المخالف والمنافي لأخلاقيات المهنة.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، إن كوادر حماية المستهلك قامت بزيارة ميدانية الى محافظة اربد للتأكد مما ورد في الشكاوى، وبعد الجولات اتضح أن مندوبي المبيعات يقومون فعلاً بزيارات شبه يومية للأقسام المعنية داخل المستشفيات والصيدليات، ويشرفون بأنفسهم على عمليات الترويج لمنتجاتهم خاصة الحليب وبعض الأدوية.

وطالب، في بيان صحفي اليوم الاحد، الجهات الرقابية الصحية في جميع المحافظات، تشديد الرقابة على هؤلاء المروجين لحليب الأطفال، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

واكد عبيدات أهمية إنشاء مرجعية حكومية لحماية المستهلك تقوم بوضع وتنفيذ كافة البرامج الرقابية ذات الصلة بالغذاء والدواء وباقي السلع، باعتبار أن هذا الأمر مطلب أساسي يكفل تحقيق معظم حقوق المستهلك المقرة من قبل الأمم المتحدة العام 1985.