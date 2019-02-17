المال السائب.. المصانع الانتاجية اهم من النوادي الرياضية يا ابن سلمان

عادت من جديد التقارير الصحفية، التي تشير إلى رغبة ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان في شراء نادي مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، اليوم، أن “بن سلمان قدم عرضاً مغرياً لمُلاك الشياطين الحمر من أجل الاستحواذ على النادي قبل بداية الموسم المقبل”.

وأشارت إلى أن “القيمة المالية لذلك العرض تبلغ 3.8 مليار جنيه إسترليني”.

وأوضحت أن “ولي العهد السعودي يأمل في التوصل إلى اتفاق مع مسئولي مانشستر يونايتد بعد ذلك العرض المالي المُغري”.

وبالرغم من نفي مصادر مقربة من النادي الإنجليزي، في وقت سابق، وجود أي نية للبيع إلا أن ذلك العرض الضخم قد يجبرهم على اتخاذ تلك الخطوة.

وكانت عائلة الجليزر الأمريكية قد قامت بشراء مانشستر يونايتد قبل 14 عامًا مقابل 790 مليون جنيه إسترليني فقط، أي أنها ستحصل على أرباح قدرها 2.2 مليار جنيه إسترليني حال موافقتها على العرض السعودي.

وذكرت تقارير صحفية في شهر تشرين الاول الماضي، أن بن سلمان يتطلع إلى شراء النادي الإنجليزي من عائلة الجليزر.