الاستاذة المثيرة في تايوان فتنت طلبتها بجمالها اكثر مما افادتهم بمحاضراتها

أجمع العديد من الطلاب في تايوان على أن معلمتهم الشابة، هي الأكثر إثارة في البلاد، بعدما فقدوا عقولهم بسبب جمالها.

ونالت تشنيغ جيا وينغ شهرة واسعة على شبكة الإنترنت، بعدما نشر طلابها صورا لها، أثناء إلقائها الدروس في جامعة شين هسين للعلوم والتكنولوجيا في مدينة تايوان، على الإنترنت، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتظهر جيا وينغ، البالغة من العمر 28 عاما، في الصور، التي التقطها طلابها لها، وهي تلقي محاضرة حول حقوق الملكية الفكرية، وهي مرتدية ثوبا أسود قصيرا.

وبعد رواج صورها، زاد عدد متابعيها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي إلى 91 ألف متابع.

وتدرس تشنيغ جيا وينغ القانون في جامعة الثقافة الصينية، وتعلم مادة اختيارية تسمى الاقتصاد القائم على المعرفة والملكية الفكرية، وذلك وفقا لصحيفة “أبل ديلي تايوان”.

وتستعرض جيا وينغ عبر حسابها على “إنستغرام” مهاراتها الموسيقية، في العزف على آلات البيانو والناي.

وعبر العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في العودة إلى الدراسة من جديد من أجل الالتقاء تشنيغ جيا وينغ، بينما تساءل البعض إن كان طلابها قادرين على التركيز في دروسهم أثناء وجودها حولهم.