ارتفاع ارقام التضخم او الغلاء على المستهلك لشهر كانون الثاني

ارتفع الرقم القياسي لاسعار المستهلك (التضخم او الغلاء) خلال كانون الثاني الماضي ليصل الى 124.1 مقابل 121.7 لنفس الشهر من عام 2018 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.0 بالمئة.

وقد اسهم بذلك الارتفاع بحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة، مجموعة الحبوب ومنتجاتها بمقدار 1.08 نقطة مئوية، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.66 نقطة مئوية، والايجارات بمقدار 0.27 نقطة مئوية، والوقود والانارة بمقدار 0.15 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 40.1 نقطة مئوية.

وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع، ابرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.52 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.14 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.04 نقطة مئوية، والسكر ومنتجاته بمقدار 0.02 نقطة مئوية.