وزارة التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 2019 / رابط

أعلنت وحدة القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 2019.

وقالت خولة عوض، مديرة وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة انه قد تم إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الرسمية في تمام الساعة 2 ظهر اليوم السبت.

وبحسب عوض فإن “عدد المقاعد المتاح القبول فيها في الجامعات الرسمية 16919، بناءً على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بما فيها التخصصات التي يتم فيها قبول الطلبة مباشرة”.

كما وافق مجلس التعليم العالي على قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات (60% – 64.9%) في الدورة الشتوية للعام (2019) في البرنامج الموازي في جـامعــة مؤتة وجامعة آل البيــت وجامعـة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية والجامعة الأردنية (فرع العقبة).

وقالت إن نحو 5900 طالب وطالبة نجحوا في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” لم يتقدموا بطلبات التحاق، مبررة ذلك بكون الدورة تكميلية، وأن عدداً من الطلاب تقدموا لرفع معدلاتهم.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم وليد المعاني قد صرح امس الجمعة إن المؤشرات الأولية تفيد بقبول جميع الطلبة الذين تقدموا للإلتحاق بالجامعات الحكومية عن طريق وحدة القبول الموحد.

ومن المقرر أن يتم فتح باب المناقلات بين التخصصات والجامعات، يوم غد وبعد غد.

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