مقتل شاب واصابة 4 من رجال الامن العام خلال احداث شغب تخللها اطلاق نار في بلدة عنجرة بمحافظة عجلون
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طالبان قد تلتقي ابن سلمان في باكستان بهدف انهاء الحرب الافغانية

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