تسجيل مصور يوثق لحظة مقتل اثنين من جنود الاحتلال بصاروخ اطلقه حزب الله اللبناني / فيديو

نشرت قناة الميادين اللبنانية المقربة من حزب الله، تسجيلا مصورا خاصًا، لهجوم نفذه الحزب، ضد هدف إسرائيلي في منطقة “هار دوف” الحدودية.

والهجوم الذي نشر حزب الله تفاصيله، جاء انتقاما لاغتيال “إسرائيل” لعدد من قيادات المقاومة اللبنانية والحرس الثوري في القنيطرة السورية عام 2015، من بينهم جهاد عماد مغنية.

وقد قتل في هذا الهجوم اثنان من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 7 آخرين، بحسب اعتراف جيش الاحتلال، فيما تشير مصادر حزب الله أن الخسائر كانت أكبر.

ويظهر في التسجيل المصور الذي بث على الميادين اللبنانية لحظة إطلاق الصاروخ ولحظة الانفجار، ويأتي النشر بعد أيام على ذكرى اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية.

وقال مقاتلون ظهروا في التسجيل إن القرار بالرد اتخذ من قبل السيد حسن نصرالله، وأن استهداف المركبتين العسكريتين الإسرائيليتين، كان لمحاكاة الهجوم الإسرائيلي في القنيطرة، والذي استهدف كذلك سيارة.