بعد جلوسه على كرسي الرئاسة.. ترامب يزداد سمنة وبلادة

كشف شون كونلي طبيب البيت الأبيض، أن وزن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زاد منذ العام الماضي عن الحد المسموح وبات في مرحلة “السمنة”، رغم أن ترامب “بصحة جيدة جدا”.

وأصدر طبيب البيت الأبيض بيانا ذكر فيه أن وزن ترامب بلغ 110.2 كيلوغرام بعد أن كان 108.4 كيلوغرام في بداية 2018 وهو ما اعتبره الأطباء وزنا زائدا حينها.

وأضاف كونلي أن ترامب “وبعد أخذ جميع النتائج المعملية والفحوص وتوصيات المتخصصين بالحسبان، لا يزال بصحة جيدة جدا بشكل عام”.

وأضاف أنه “لم يتم رصد أي شيء مهم أو تغيرات في فحوصه البدنية التي شملت العينين والأذنين والأنف والفم والأسنان واللثة والقلب والرئتين والجلد والجهازين الهضمي والعصبي”.

ويعاني ترامب من مشاكل صحية شائعة لدى من يتخطون السبعين، وبينها ارتفاع الكولسترول ونوع شائع من أمراض القلب.

وترامب ذو 72 عاما لا يتناول الكحول ولا يدخن، لكنه يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت، ويتناول الوجبات السريعة بكثرة، ولا يتبع حمية غذائية ولا يمارس التمارين الرياضية التي يوصي بها الأطباء.

وكان الأطباء قد وصفوا للرئيس الأمريكي برنامجا غذائيا ورياضيا متكاملا عقب إجرائه الفحص الطبي الرئاسي عام 2018، إلا أن الأخير اعترف بأنه لا يتبع تعليمات الأطباء بشكل صحيح.