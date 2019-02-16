ابن سلمان يزور عبد العزيز بن فهد ضمن حملة استرضاء وعلاقات عامة/ فيديو

بعد محاصرته محلياً وعالمياً بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، نشرت حسابات مقربة من الأسرة الحاكمة في السعودية فيديو يظهر زيارة ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، إلى منزل ابن عمه، عبد العزيز بن فهد الذي سبق ان اختفى وقيل يومها انه قيد الاعتقال بامر من ابن سلمان.

فبعد شهور من الشائعات التي حامت حول ابن فهد، والقبض عليه، ووضعه رهن الإقامة الجبرية بسبب هجومه على الإمارات، ظهر ابن فهد وهو يشيد بابن سلمان ويتمنى له طول العمر، حيث كرر عبد العزيز بن فهد عبارة “الله يطول عمرك”، خلال حديثه إلى محمد بن سلمان.

وظهر في الفيديو “الجوهرة”، ابنة عبد العزيز بن فهد، إضافة إلى وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وفي تشرين أول/ نوفمبر الماضي، ظهر عبد العزيز بن فهد رفقة أبنائه وإخوته، بعد انقطاع طويل، أكدت مصادر أنه كان في السجن.

وحينها، علق “مجتهد” على الصورة، بالقول إن “عبد العزيز بن فهد لم يطلق سراحه، ولا تركي بن عبدالله، حتى هذه اللحظة، لكن فتح باب الزيارة على مصراعيه لكل أقاربهم، وفي أي وقت يريدون”.

وشاعت أنباء عديدة عن مصير عبد العزيز بن فهد، بعد اختفائه منذ أيلول/ سبتمبر من العام 2017، عقب انتقادات حادة وجهها للسلطة، وللحكومة الإماراتية.

وكان آخر ظهور علني للأمير عبد العزيز خلال أدائه فريضة الحج العام قبل الماضي.