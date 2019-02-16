أردوغان يزعم ان بلاده لم تكشف كل الوثائق المتعلقة بجريمة خاشقجي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الجمعة، إن بلاده لم تقدم كل ما لديها من أدلة ووثائق فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أردوغان خلال مقابلة صحفية مع قناة “a News” التركية: إن “وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لم تمارس الضغط الكافي فيما يتعلق باغتيال خاشقجي”.

وأكد: “إننا مصممون على نقل قضية اغتيال خاشقجي إلى المحاكم الدولية”، معرباً عن استعداد بلاده لتسليم التسجيلات الصوتية إليها.

وقال الرئيس التركي: “السعودية تماطل في محاكمة قتلة خاشقجي وهي لم تجر أي محاكمة حتى الآن”.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد نحو 24 ساعة من كشف مديرية أمن إسطنبول تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل خاشقجي، وكشفها عن هوية المتعاون المحلي الذي تحدثت عنه الرياض سابقاً.

وفي وقت سابق من امس حصلت الشرطة التركية على إفادات مسؤولي أحد مطاعم إسطنبول، سبق لفريق اغتيال خاشقجي أن اشترى منه 32 كيلو غراماً من اللحم النيء، عقب تنفيذ الجريمة.

واغتيل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر 2018، بعد دقائق من دخوله مبناها، على يد فريق اغتيال سعودي مكون من 15 شخصاً، وفق تقارير أمنية تركية.

وتشير جميع الأدلة في مسرح الجريمة والتحقيقات التركية، وعدد من أجهزة الاستخبارات الدولية ومن ضمنها الأمريكية، إلى تورط محمد بن سلمان ومسؤولين كبار في الدولة بالجريمة.