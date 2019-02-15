شركة البوتاس العربية تتبرع بمبلغ 265 الف دينار لمستشفى الجامعه الاردنية

عمان – قدمت شركة البوتاس العربية مبلغ 265 الف دينار لمستشفى الجامعة الاردنية مساهمة منها في تطوير قسم العناية المركزة الرئيسية وقسم الخداج في المستشفى.

وقد افتتح وزير الصحة الدكتور غازي الزبن مندوبا عن رئيس الوزراء عمر الرزاز امس الخميس هذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية ستسهم في دفع مسيرة مستشفى الجامعة الاردنية العلاجية والتعليمية الى خطوات علمية وطبية متطورة .

ويسهم الدعم المقدم من شركة البوتاس في زيادة عدد الاسرة من 23 سريرا الى 34 سريرا ينتفع منها كبار السن والصغار كذلك .

وتحرص شركة البوتاس العربية بشكل دائم ومتواصل على دعم قطاع الصحة في المملكة , وذلك بتامين ارقى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين , حيث قدمت سابقا اكثر من مليون ومئتي الف دينار لشراء الاجهزة الطبية للعديد من المستشفيات الحكومية في المملكة .

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