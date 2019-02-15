أول “روبوت” في العالم يقرأ دخيلة الشخص ويرصد علامات الخرف

طور باحثون في جامعة “إيدج هيل” البريطانية ما اعتبروه “الروبوت” الأول من نوعه القادر على اكتشاف علامات الخرف عن طريق رصد تعابير الوجه وقراءتها وتحليلها، بفضل اعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشاهدة مسلسل “Emmerdale” التلفزيونى الذي يصور حياة أحد المصابين بالخرف.

وأوضح الباحثون أن الروبوت جرى تدريبه بشكل جعله يرصد 65 ألف صورة لشخصية “آشلي توماس” التي تعاني من الخرف في أكثر من 13 حلقة من البرنامج.

وقال الباحثون إن “الروبوت” قادر على اكتشاف النزعة العدوانية والاكتئاب وغيرها من العلامات المحتملة للدماغ.

ويأمل الباحثون في أن يساعد “الربوت” الذي أطلقوا عليه اسم “روبي” الاطباء على تشخيص حالات مرضى الخرف، الذي يصيب قرابة 47 مليون شخص في أنحاء العالم، بحسب ما ورد في صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

ويشبه الروبوت “روبي” شكل الإنسان فهو قادر على المشي واستخدام ذراعيه، ويستخدم الذكاء الاصطناعي في التقاط تعابير وجوه البشر ومراقبة لغة أجسادهم وتصرفاتهم وسلوكياتهم.

وأشار الباحثون إلى أن الروبوت قادر الآن على رصد ومراقبة 80 حركة بشرية من تغيرات في السلوك ومشاكل المزاج ومراقبة النشاط وكمية الماء التي يشربها الشخص وما إذا كان يتناول الأدوية بانتظام من عدمه.

ويعمل الباحثون حالياً على تدريب الروبوت على مشاهدة حلقات مسلسل “فريندس” أيضاً للتعرف على التفاعلات الاجتماعية بين البشر.