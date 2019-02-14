3 وفيات و 9 إصابات بانفجار لغمين قديمين بمنطقة السلط

استشهد رجلا أمن ومواطن خمسيني، اليوم الخميس، وأصيب 9 أفراد من الأجهزة الأمنية بإصابات بالغة، إثر انفجار لغمين في منطقة الكسارات “نقب الدبور” في السلط.

وأفادت مصادر مطلعة أنه أثناء التعامل مع الانفجار الأول، بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي وفريق من المختبر الجنائي، وقع الانفجار الثاني.

وبحسب هذه المصادر فإنه قد تم نقل المصابين إلى مدينة الحسين الطبية، وسط تواجد أمني كثيف.

وأضافت، أن منطقة الانفجار تشهد توجدا أمنياً مكثفاً يحيط المنطقة، لافتة إلى أنه تم إغلاق المنقطة بالكامل.

وكان قد توفي صباح اليوم مواطن يبلغ من العمر 52 عاماً، إثر انفجار لغم بنفس المنطقة.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية المعنية حضرت إلى الموقع، مشيرة إلى أن الأجهزة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة، ومازالت اعمال البحث والمتابعة مستمرة رغم حلول الطلام.

مشاركة 0 مشاركة 0 مشاركة