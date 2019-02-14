تماشياً مع العفو العام.. جامعة آل البيت تلغي عقوبات على الطلبة والعاملين

قرر مجلس العمداء في جامعة آل البيت الغاء العقوبات التأديبية عن الطلبة تماشيًا مع قانون العفو العام الذي أصدره جلالة الملك عبدالله الثاني، على أن لا يترتب على الجامعة أية التزامات مالية أو قانونية أو إدارية خلال فترة سريان العقوبة.

كما قرر المجلس ايقاف الأثر المالي المستمر حاليًا والناتج عن عقوبة “الإنذار” بأشكاله المختلفة للعقوبات السابقة والتي وقعت على العاملين منذ 12 كانون الاول 2015 وحتى 12 كانون الاول 2018.

ودعا المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس، الطلبة الذين شملهم العفو، مراجعة عمادة شؤون الطلبة، والعاملين بالجامعة مراجعة دائرة شؤون العاملين لاستكمال إجراءات هذا العفو، خلال أسبوع من تاريخ إقراره.