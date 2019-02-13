مؤتمر وارسو وإيران وضمان أمن إسرائيل

الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو تعجز عن التوافق وتلغي البيان الختامي المشترك الذي سبق ان وزعته امس
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