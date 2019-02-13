دورية تضبط لصاً محترفاً اثناء قيامه بسرقة كافتيريا في الأشرفية

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي إن أفراد إحدى الدوريات التابعة لقسم بحث جنائي شرق عمان قد شاهدوا، اثناء اداء واجبهم في منطقة الأشرفية فجر اليوم الأربعاء، شخصا يقوم بسرقة محل تجاري (كافتيريا) بعد قيامه بخلع أقفال المحل، حيث لاذ بالفرار فور مشاهدته لهم وبحوزته المسروقات.

وأضاف الناطق الإعلامي أن طاقم الدورية قام بمطاردة السارق على الأقدام لحين ضبطه، وتبين أنه أحد الاشخاص المشبوهين ومكرري قضايا السرقات وبحقه 40 اسبقية في قضايا السرقات والمخدرات، وضبط بحوزته كيس كبير بداخله كمية من السجائر التي قام بسرقتها من داخل المحل التجاري وبوشر التحقيق.