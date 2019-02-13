ترامب يتصدر حملة صهيونية تطالب باستقالة المسلمة إلهان عمر من الكونغرس

عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امس الثلاثاء، عن اعتقاده أنه يجب على النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، الاستقالة بعد التصريحات التي أدلت بها عن جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “ليس لمعاداة السامية مكان في الكونغرس الأمريكي”؛ وفقا لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

سهام النقد لإلهان عمر بسبب ما كتبته على “تويتر” بأن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، تدفع أموالا لساسة أمريكيين لدعم إسرائيل.

ونددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وغيرها من الزعماء الديمقراطيين في المجلس بتصريحات النائبة في وقت سابق وطالبوها بالاعتذار وقالوا إنه يتعين التصدي لمعاداة السامية واستنكارها.

واعتذرت إلهان عمر في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقالت إلهان، التي انتخبت لأول مرة في مجلس النواب الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني، في بيان “معاداة السامية حقيقية وأنا ممتنة للحلفاء والزملاء اليهود الذين يطلعونني على التاريخ المؤلم للأفكار المعادية للسامية”.

وأضافت “لم يكن في نيتي أبدا إزعاج الناخبين أو الأمريكيين اليهود ككل” وقالت إنها تعتذر “على نحو لا لبس فيه”.

وقال النواب “تكفل قيم حرية التعبير والنقاش الديمقراطي التي تتشاركها الولايات المتحدة وإسرائيل النقد المشروع للسياسات الإسرائيلية. لكن استخدام النائبة تعابير معادية للسامية واتهامات مجحفة لأنصار إسرائيل مهين بشدة”.

وقال السيناتور، تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على “تويتر”: “استخدام النائبة لقوالب معادية للسامية مهين وغير مسؤول”.

وحتى قبل تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل، انتقد الجمهوريون الديمقراطيين لتعيين إلهان عمر في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وطالبوا باستبعادها بسبب تصريحات سابقة انتقدت فيها إسرائيل.